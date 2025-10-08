Navigation

Vollsperrung: Hausfassade bröckelt - MIT UPDATE

Veröffentlicht: Mittwoch, 08.10.2025 10:29

+++ Update 10:04 Uhr: Laut Feuerwehr wird die Kampstraße in Kürze freigegeben, aktuell läuft der Verkehr schon einspurig an der Einsatzstelle vorbei. Für Teile des Hauses hat die Bauaufsicht vorerst eine Nutzung untersagt. +++



© Feuerwehr Mülheim

An einem Mehrfamilienhaus in der Kampstraße haben sich Teile gelöst und sind auf geparkte Autos gefallen. Die Straße ist im Bereich der Kreuzung Trooststraße vollgesperrt. Laut einem Feuerwehrsprecher wurde das Haus evakuiert und wird jetzt von einem Baustatiker überprüft. Demnach haben sich an dem Haus Teile einer Dachgaube gelöst. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

