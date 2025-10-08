Vollsperrung: Hausfassade bröckelt - MIT UPDATE

An einem Mehrfamilienhaus in der Kampstraße haben sich Teile gelöst und sind auf geparkte Autos gefallen. Die Straße ist im Bereich der Kreuzung Trooststraße vollgesperrt. Laut einem Feuerwehrsprecher wurde das Haus evakuiert und wird jetzt von einem Baustatiker überprüft. Demnach haben sich an dem Haus Teile einer Dachgaube gelöst. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.