Mehrere Klimastreiks von FFF heute auch im Ruhrgebiet

Hauptaspekt ist der Kampf für die Umwelt und gegen Rechts. Neun Tage vor der Europawahl stellt Fridays for Future besonders die Forderung nach einem EU-weiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2035 in den Fokus. Die Demos in Dortmund starten um 15 Uhr auf dem Friedensplatz und auf dem Platz der Deutschen Einheit am Hauptbahnhof Süd. Die Demo in Duisburg ist um 16 Uhr am König-Heinrich-Platz.