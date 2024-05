Klimastreik mit Blick auf Europawahl

Die Demo in Dortmund startet um 15 Uhr, die in Duisburg eine Stunde später. Mitten in der Stadt soll auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam gemacht werden. Außerdem stehen Forderungen an die EU-Politiker für einen effizienten Klimaschutz im Mittelpunkt. Nach den Auftaktreden wird der Demozug durch die Duisburger Innenstadt ziehen. Der Protest richtet sich vor allem an junge Leute. Bei der Europawahl im Juni dürfen zum ersten Mal 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben.