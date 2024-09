Klimastreik in sechs Städten im Ruhrgebiet

In Duisburg gibt es heute verschiedenen Aktionen zum Thema Verkehrswende. Um 16 Uhr soll es eine Kundgebung vor dem Stadttheater und eine anschließende Demo geben. Fridays for Future fordert die Politik dazu auf, eine nachhaltige und menschenfreundliche Verkehrsplanung umzusetzen. Die Essener Gruppe von Fridays for Future will den Protest unterstützen. Sie trifft sich zu einer kurzen Kundgebung am Hauptbahnhof und fährt dann gemeinsam nach Duisburg.