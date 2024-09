Aktion zur Verkehrswende in Duisburg geplant

Am Nachmittag soll es eine Kundgebung vor dem Stadttheater und eine anschließende Demo geben. Fridays for Future fordert die Politik dazu auf, eine nachhaltige und menschenfreundliche Verkehrsplanung umzusetzen. „In den letzten Jahrzehnten sind Städte für Autos geplant worden, nicht für Menschen“, heißt es. Ein kaputt gesparter öffentlicher Nahverkehr, unzumutbare Radwege und vernachlässigte Gehwege seien nur ein Teil der Folgen. Selbst für Autofahrer sei das Leben nicht leichter durch viel vertrödelte Zeit im Stau und bei der Suche nach einem Parkplatz. „Diese Art der Verkehrsplanung ist am Ende“, heißt es weiter. Die Essener Gruppe von Fridays for Future will den Protest in Duisburg unterstützen.