Mehr Unternehmenseinheiten nach Mülheim

Das berichtet die WAZ Mülheim. Ein neues Gebäude soll auf der Fläche nicht entstehen. Das alte Logistikzentrum war nach Aldi-Angaben zu klein geworden und auch nicht mehr modern genug. Die Schließung war vor anderthalb Jahren. In den kommenden Jahren sollen an der Burgstraße alle Unternehmenseinheiten zusammengezogen werden. Aldi-Süd möchte sich auch an der Entwicklung der Brachfläche entlang der Friedrich-Ebert-Straße beteiligen. Hier soll in den kommenden Jahren das Quartier Mülheim-West mit Bereichen zum Leben und Arbeiten entwickelt werden.