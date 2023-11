Mehr Jugendbeteiligung - Anmeldefrist endet

Bei einer kürzlich stattgefundenen Auftaktveranstaltung hatten Jugendliche bereits Ideen, Gedanken und Kritikpunkte zu Themen wie Bildung/Schule, Klima/ÖPNV und Freizeit/öffentlicher Raum gesammelt. In dem Workshop am 8. Dezember sollen diese Vorschläge vertieft und aktiv angepackt werden. Der Workshop läuft ab 16 Uhr im Jugendzentrum Cafe 4 You (Marktplatz 1, 45476 Mülheim an der Ruhr) . Wwer teilnehmen möchte, kann sich noch bis morgen (1.12.) anmelden.





per Mail an carmen.mueller@muelheim-ruhr.deoder telefonisch unter 0208/455-4509 oder 0151/28254898.