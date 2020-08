Mehr Frauen als Männer reichen die Scheidung ein

Die meisten Trennungen gab es im letzten Jahr in Dortmund und Essen. Dort waren es jeweils mehr als 1.000. Die wenigsten Paare haben sich mit 260 in Bottrop scheiden lassen. In Oberhausen waren es im letzten Jahr rund 350, in Mülheim 280. In den meisten Fällen haben dabei die Frauen das Scheidungsverfahren beantragt - allerdings mit Zustimmung des Mannes.