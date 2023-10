Mülheim bei Abfallmenge über dem Landesschnitt

Deutlich höher war die Abfallmenge in Bottrop, deutlich niedriger in Essen. Landesweit lag die Menge an Haushaltsabfällen im Jahr 2021 bei durchschnittlich 492 Kilogramm pro Kopf. Ein Großteil des Oberhausener Abfalls entfällt auf den Sperrmüll (67.000 Tonnen). 23.000 Tonnen Abfall landeten in gelben und blauen Tonnen. Landesweit war die Abfallmenge im Jahr 2021 im Kreis Euskirchen am höchsten. Laut Land liegt das an den Folgen der Flutkatastrophe. Hier mussten im Zuge der Aufräumarbeiten ganze Haushalte entsorgt werden, weil sie durch die Wassermassen zerstört worden waren.