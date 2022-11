Mehr Anträge auf den "Kleinen Waffenschein"

In Mülheim wollen in diesem Jahr vergleichsweise viele Menschen den Kleinen Waffenschein haben. Bis Ende Oktober sind bei der zuständigen Polizei in Essen 159 Anträge auf den Kleinen Waffenschein gestellt worden. Zum gleichen Zeitraum vor einem Jahr waren es 129 gewesen. Die Zahlen hat die Polizei auf Nachfrage genannt.

© Markus Joosten / FUNKE Foto Services