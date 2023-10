MEG stellt 143 Laubboxen auf

In diesem Herbst gibt es im Mülheimer Stadtgebiet deutlich mehr Boxen, in denen ihr zusammengefegtes Straßenlaub entsorgen könnt. Insgesamt 143 Laubboxen stellt die MEG in diesem Jahr auf - das sind 95 mehr, als im vergangenen Herbst.

© Mülheimer Entsorgungsgesellschaft