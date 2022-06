Grund für die Maßnahme ist eine Gesetzesänderung. Die 19 im Stadtgebiet aufgestellten Elektrokleingeräte-Container müssen abgebaut werden. Ab morgen (22.6.) kann jeder über die Website, App oder telefonisch bei der MEG einen Termin reservieren. In Absprache mit der Stadt gibt es ab 6. Juli jeden Mittwoch eine Tour im gesamten Stadtgebiet – abwechselnd in Früh- und Spätschicht, heißt es. Das bedeutet: Der Fahrer ist zwischen 6.30 Uhr und 13 Uhr und in der darauffolgenden Woche von 14 bis 20 Uhr unterwegs. Wer einen Termin bucht, kann eine Wunsch-Uhrzeit angeben und bekommt daraufhin ein verbindliches Zeitfenster zugewiesen.





Folgende Abfälle in haushaltsüblichen Mengen werden über den Service mitgenommen (Quelle MEG):





Elektrokleingeräte: Haartrockner, Rasierapparate, Handys, Toaster, Lampen, Heckenscheren und vieles mehr. An den Maßen des Einwurfes der Elektrokleingeräte-Container können sich die Nutzer weiterhin orientieren: Wenn es in den Container gepasst hätte oder die Kantenlänge in etwa 25 Zentimetern entspricht, nimmt es das Mobil mit.

Altkleider: In allen Formen, Farben und Größen





Schadstoffe: Farben (keine Lacke), Neonröhren, Energiesparlampen, alle Leuchtmittel bis auf Glühbirnen, die gehören in den Restmüll.