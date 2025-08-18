Navigation

MEG: Alte Unterlagen kostenlos schreddern

Veröffentlicht: Montag, 18.08.2025 14:00

Am Samstag (23.8.) ist Tag der Aktenvernichtung. Bei uns in Mülheim können wir alte Akten, Papiere und Datenträger kostenlos entsorgen. Auf dem Parkplatz der Stadthalle steht von 10 bis 15 Uhr ein Hochleistungsschredder des Partnerunternehmens "Rhenus Data Office".

© Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Sonst ist die Vernichtung von Akten und Datenträgern am Wertstoffhof kostenpflichtig. Die MEG bittet am Samstag lediglich um eine Spende für den Verein „Rolli Rockers Sprösslinge e. V“. Das Angebot gibt es jetzt das sechste Jahr in Folge. In den letzten Jahren wurden insgesamt mehr als 26 Tonnen Akten, CDs, DVDs und Datenträger vernichtet und 7.500 Euro Spenden eingenommen. Die Abfallberatung der MEG wird am Samstag auf dem Parkplatz der Stadthalle ebenfalls vor Ort sein, heißt es.

