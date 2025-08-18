MEG: Alte Unterlagen kostenlos schreddern

Sonst ist die Vernichtung von Akten und Datenträgern am Wertstoffhof kostenpflichtig. Die MEG bittet am Samstag lediglich um eine Spende für den Verein „Rolli Rockers Sprösslinge e. V“. Das Angebot gibt es jetzt das sechste Jahr in Folge. In den letzten Jahren wurden insgesamt mehr als 26 Tonnen Akten, CDs, DVDs und Datenträger vernichtet und 7.500 Euro Spenden eingenommen. Die Abfallberatung der MEG wird am Samstag auf dem Parkplatz der Stadthalle ebenfalls vor Ort sein, heißt es.