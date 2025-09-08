Navigation

MEG: Fehler im gedruckten Abfallkalender

Veröffentlicht: Montag, 08.09.2025 14:00

In den gedruckten Abfallkalendern für Mülheim hat sich ein Fehler eingeschlichen. Anders als dort eingetragen, werden wegen des Feiertags am 3. Oktober alle Abfallbehälter einen Tag früher als gewohnt abgeholt.

© Martin Möller /Funke Foto Services

Die für den 29. September geplante Montagsleerung findet demnach schon am Samstag, den 27. September statt. Auch alle anderen Leerungen laufen einen Tag früher als sonst. Am Samstag, den 4. Oktober gibt es keine Leerung. Das teilt die MEG mit.

