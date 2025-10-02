Freizeit: Camera Obscura am 3. Oktober geöffnet

Das Museum in der MüGa ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen gibt es dort zum einen die Wechselausstellung „Sonnenbilder – die Chemie des Lichts“. In der Dauerausstellung warten über 1.100 Exponate zu den Themen visuelle Wahrnehmung, optische Täuschung und physikalische Hintergründe. Der Eintritt kostet regulär 6 Euro. Hier gibt es weitere Infos.