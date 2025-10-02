Navigation

Freizeit: Camera Obscura am 3. Oktober geöffnet

Veröffentlicht: Donnerstag, 02.10.2025 05:17

Morgen (3.10.), am Tag der Deutschen Einheit, sind die Geschäfte geschlossen. Die Camera Obscura hingegen wird geöffnet sein. Darauf weist die MST hin.

© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Das Museum in der MüGa ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen gibt es dort zum einen die Wechselausstellung „Sonnenbilder – die Chemie des Lichts“. In der Dauerausstellung warten über 1.100 Exponate zu den Themen visuelle Wahrnehmung, optische Täuschung und physikalische Hintergründe. Der Eintritt kostet regulär 6 Euro. Hier gibt es weitere Infos.

Weitere Meldungen

Feiertag und Ferienbeginn – Engpässe auf Autobahnen erwartet

Panorama Mit dem Start der Herbstferien rechnen Experten an mehreren Wochenenden im Oktober mit mehr Stau auf den Autobahnen. Besonders voll könnte es am Tag vor dem 3. Oktober werden.

Ferien und Feiertag - Staus angesagt

MEG: Fehler im gedruckten Abfallkalender

Lokalnachrichten In den gedruckten Abfallkalendern für Mülheim hat sich ein Fehler eingeschlichen. Anders als dort eingetragen, werden wegen des Feiertags am 3.

Langes Pfingstwochenende: Einrichtungen öffnen

Lokalnachrichten RWW öffnet an allen Pfingsttagen seine Einrichtungen Aquarius und Haus Ruhrnatur.

skyline