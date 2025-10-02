Freizeit: Camera Obscura am 3. Oktober geöffnet
Veröffentlicht: Donnerstag, 02.10.2025 05:17
Morgen (3.10.), am Tag der Deutschen Einheit, sind die Geschäfte geschlossen. Die Camera Obscura hingegen wird geöffnet sein. Darauf weist die MST hin.
Das Museum in der MüGa ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen gibt es dort zum einen die Wechselausstellung „Sonnenbilder – die Chemie des Lichts“. In der Dauerausstellung warten über 1.100 Exponate zu den Themen visuelle Wahrnehmung, optische Täuschung und physikalische Hintergründe. Der Eintritt kostet regulär 6 Euro. Hier gibt es weitere Infos.