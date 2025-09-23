Navigation

MEG: Erneut mehr Standorte für Laubboxen

Veröffentlicht: Dienstag, 23.09.2025 14:00

Ab sofort stellt die MEG in Mülheim wieder ihre Laubboxen auf. Viele Mülheimer haben in den letzten Jahren beim Unternehmen Vorschläge für weitere Standorte eingereicht. Einige davon konnten berücksichtigt werden, heißt es.

© PR-Fotografie Köhring

Deshalb stellt die MEG in diesem Jahr 170 statt 154 Laubboxen auf. Eigentlich war geplant, die Zahl der Boxen zu verdoppeln. Dafür hätte jedoch ein zweites Fahrzeug eingesetzt werden müssen, dessen Lieferung sich verzögert hat. Im nächsten Jahr soll es die Boxen dann aber an rund 300 Standorten geben, verspricht das Unternehmen. In die Laubboxen darf nur Straßenlaub geworfen werden. Laub aus privaten Gärten muss über die braune Tonne oder zusätzliche Laubsäcke entsorgt werden, sagt die MEG.


Hier könnt ihr weitere Vorschläge für Standorte einreichen: laubsammlung@mheg.de

