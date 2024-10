medl will Geothermie vorantreiben

Die Kooperation umfasst Erkundungsbohrungen, die Erschließung geothermischer Schichten sowie den Bau und Betrieb von Förderanlagen und Netzen. In Mülheim und Oberhausen wird in Tiefen jenseits von 3000 Metern Erdwärme vermutet. Das Vorhaben soll jetzt noch konkreter ausgearbeitet und die Absichtserklärung im nächsten Jahr in einen Kooperationsvertrag überführt werden.