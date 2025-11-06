Navigation

Medl liest Zähler in Mülheim ab

Veröffentlicht: Donnerstag, 06.11.2025 05:37

Ab sofort liest die medl bei uns in Mülheim die Strom- und Gaszähler ab. Bis zum 19. Dezember sollen rund 9.400 Zähler erfasst werden.

© Thorsten Lindekamp / FUNKE FotoServices

Wer beim ersten Besuch nicht zu Hause ist, bekommt einen Ersatztermin. Falls auch das nicht funktioniert, schickt die medl eine Selbstablesekarte. Darüber kann der Zählerstand dann eigenständig mitgeteilt werden. Die Mitarbeiter sind montags bis samstags zwischen 8 und 19 Uhr in Mülheim unterwegs. Alle medl-Beschäftigten haben einen Mitarbeiterausweis dabei, den sie auf Wunsch vorzeigen. Der aktuelle Zählerstand ist wichtig, um den tatsächlichen Energieverbrauch der Kunden zu ermitteln und somit korrekte Rechnungen zu erstellen. Außerdem ermittelt die medl auf dieser Basis den Energiebedarf und den monatlichen Abschlag für das kommende Jahr.

