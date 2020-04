Masken mit Drahtbügel nicht in die Mikrowelle

Die Feuerwehr Mülheim warnt bei facebook und Twitter davor, Corona-Masken zum Trocknen in die Mikrowelle zu legen. Viele haben zur Verstärkung im Nasenbereich einen Drahtbügel, heißt es. Durch das Metall können in der Mikrowelle Funken entstehen und so die Maske in Brand setzen.

© Radio Mülheim