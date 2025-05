Brennendes Laub im Kellerschacht

Am gestrigen Feiertag musste die Feuerwehr in die Duisburger Straße ausrücken. Gegen 5 Uhr in der Früh war ein vermeintlicher Kellerbrand gemeldet worden. Laut Feuerwehr hatten sich Löschzüge der Wachen Heißen und Broich auf den Weg gemacht.

© Feuerwehr Mülheim