Zwei Brände auf Recyclinghof gelöscht

Die Feuerwehr Mülheim musste am Wochenende gleich zweimal auf den Recyclinghof in Dümpten ausrücken. Erst war am Samstagnachmittag in einer Halle auf dem Gelände ein Haufen mit Plastikmüll in Brand geraten. Am Sonntagabend war dann einer weiterer Brand gemeldet worden. Wieder hatte Müll in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr heute mit.

© Feuerwehr Mülheim