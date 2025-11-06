Navigation

Martinsumzüge sind unterwegs

Veröffentlicht: Donnerstag, 06.11.2025 07:15

In Mülheim sind jetzt täglich Martinsumzüge auf den Straßen unterwegs. Bis Mitte November sind aktuell noch 48 Umzüge geplant. Heute ziehen Kinder mit ihren Laternen in Heißen, Menden-Holthausen und Winkhausen los. Wir haben euch eine Liste mit den angemeldeten Martinsumzüge zusammengestellt:

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kurzfristige Änderungen sind möglich.

6. November

Laternenfest und Umzug Familienzentrum Lindenhof 

Stadtteil: Saarn 

Uhrzeit: 17.00 bis 20.00 Uhr

Martinszug KiTa St. Mariä Rosenkranz 

Stadtteil: Styrum 

Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr

Martinszug GGS Heinrichstraße

Stadtteil: Mitte-Ost 

Uhrzeit: 17.30 bis 19.30 Uhr

Laternenumzug Ev. KiTa Sternenzelt 

Stadtteil: Heißen 

Uhrzeit: 17.00 bis 18.00 Uhr

Laternenumzug TE Villa Kunterbunt

Stadtteil: Menden-Holthausen 

Uhrzeit: 17.00 bis 18.00 Uhr

7. November

Martinsfeier GGS am Dichterviertel 

Stadtteil: Eppinghofen 

Uhrzeit: 18.00 bis 20.00 Uhr

"SV Raadt meets St. Martin" 

Stadtteil: Raadt 

Uhrzeit: 17.30 bis 22.00 Uhr

Martinszug und -feier Sankt Engelbert 

Stadtteil: Mülheim-Mitte

Uhrzeit: 17.00 bis 20.00 Uhr

Martinszug Ev. KiTa Sonnenblume

Stadtteil: Heißen 

Uhrzeit: 17.30 bis 18.30 Uhr

Martinsfest Christ König 

Stadtteil: Winkhausen

Uhrzeit: 17.30 bis 20.00 Uhr

Martinszug Senioren-Park Carpe Diem 

Stadtteil: Speldorf 

Uhrzeit: 15.00 bis 18.00 Uhr

Martinszug Wir in Mintard (WiM) e.V. 

Stadtteil: Saarn-Mintard 

Uhrzeit: 17.45 bis 21.00 Uhr

Laternenumzug Katharinenschule 

Stadtteil: Speldorf

Uhrzeit: 17.00 bis 19.30 Uhr

Martinszug Kita St. Mariä Himmelfahrt 

Stadtteil: Saarn 

Uhrzeit: 16.00 bis 21.00 Uhr

Martinszug Ev. KiTa FZ Sonnenschein

Stadtteil: Mülheimer Stadtgebiet

Uhrzeit: 17.00 bis 18.30 Uhr

8. November

Martinsmarkt und Martinszug KiTa Auf den Hufen 

Stadtteil: Saarn-Mintard

Uhrzeit: 16.00 bis 19.30 Uhr

Martinszug Kath. Kirchengemeinde St. Joseph 

Stadtteil: Heißen 

Uhrzeit: 18.00 bis 20.00 Uhr

Ökumenischer Martinszug auf der Heimaterde 

Stadtteil: Heißen-Fulerum 

Uhrzeit: 16.30 bis 19.00 Uhr

Martinsfest Ev. Lukaskirchengemeinde Bezirk Johannis 

Stadtteil: Mülheim-Mitte 

Uhrzeit: 16.00 bis 18.00 Uhr

Martinsmarkt und Martinszug Immanuelkirche Styrum 

Stadtteil: Styrum 

Uhrzeit: 16.00 bis 19.00 Uhr

9. November

Martinszug Saarner Bürgerverein 

Stadtteil: Saarn-Mintard 

Uhrzeit: 17.30 bis 19.30 Uhr

Ssinter Mätes 2025 

Stadtteil: Innenstadt 

Uhrzeit: 17.00 bis 20.00 Uhr

10. November

Martinszug und -feier Kath. Kirchengemeinde Sankt Barbara-Dümpten 

Stadtteil: Dümpten

Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr

Laternenumzug KiTa Sausewind 

Stadtteil: Dümpten 

Uhrzeit: 17.00 bis 20.00 Uhr

Laternenumzug Ev. Familienzentrum Speldorf-West 

Stadtteil: Speldorf 

Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr

Laternenumzug KiTa Bärenhöhle 

Stadtteil: Broich 

Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr

Martinszug St. Mariae Geburt

Stadtteil: Altstadt 

Uhrzeit: 17.30 bis 20.30 Uhr

Martinszug und -feier St. Mariä Himmelfahrt St. Theresia von Avila 

Stadtteil: Selbeck 

Uhrzeit: 17.00 bis 19.30 Uhr

11. November

Martinszug GGS Trooststraße 

Stadtteil: Mülheim-Mitte

Uhrzeit: 17.30 bis 20.30 Uhr

Laternenumzug GGS Zunftmeisterstraße 

Stadtteil: Mülheim-Mitte 

Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr

Martinszug und Martinsfeier KiTa Mitte 

Stadtteil: Mülheim-Mitte 

Uhrzeit: 17.00 bis 18.00 Uhr

Laternenumzug Ev. Familienzentrum KiGa Unter dem Regenbogen 

Stadtteil: Winkhausen

Uhrzeit: 17.30 bis 19.00 Uhr

Martinszug KiTa Sankt Michael II Hochfelder Straße

Stadtteil: Speldorf 

Uhrzeit: 17.30 bis 18.30 Uhr

Martinszug KGS Martin-von-Tours-Schule 

Stadtteil: Mülheim-Mitte 

Uhrzeit: 17.30 bis 20.00 Uhr

Laternenumzug KiTa Hummelwiese 

Stadtteil: Heißen 

Uhrzeit: 17.30 bis 19.00 Uhr

12. November

Martinszug KiTa Villa Stöpsel 

Stadtteil: Holthausen 

Uhrzeit: 16.00 bis 19.00 Uhr

Martinszug Ev. KiGa Muhrenkamp 

Stadtteil: Mülheim-Mitte 

Uhrzeit: 17.00 bis 18.30 Uhr

Laternenumzug TE Großer Wirbelwind

Stadtteil: Mülheim-Mitte 

Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr

Laternenumzug TE Löwenzahn 

Stadtteil: Heißen

Uhrzeit: 16.00 bis 19.00 Uhr

Martinszug Lierbergschule

Stadtteil: Speldorf 

Uhrzeit: 16.00 bis 19.00 Uhr

Martinszug KiTa KiKu Kinderland 

Stadtteil: Broich 

Uhrzeit: 18.00 bis 19.30 Uhr

Laternenfest KiTa Kindertraum 

Stadtteil: Holthausen 

Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr

13. November

Laternenumzug KiTa Rappelkiste 

Stadtteil: Menden-Holthausen 

Uhrzeit: 17.00 bis 18.30 Uhr

14. November

Laternenumzug TE Spürnasen 

Stadtteil: Dümpten

Uhrzeit: 17.30 bis 21.00 Uhr

Martinszug KiGa St. Michael I 

Stadtteil: Speldorf 

Uhrzeit: 17.00 bis 19.30 Uhr

Laternenumzug TE Wühlmäuse 

Stadtteil: Winkhausen 

Uhrzeit: 17.00 bis 19.30 Uhr

15. November

Martinszug KTP Farbenspiel 

Stadtteil: Saarn-Mintard

Uhrzeit: 17.00 bis 20.00 Uhr

Martinsfest der Saliersiedlung

Stadtteil: Broich 

Uhrzeit: 16.30 bis 22.00 Uhr

