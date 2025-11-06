Martinsumzüge sind unterwegs

In Mülheim sind jetzt täglich Martinsumzüge auf den Straßen unterwegs. Bis Mitte November sind aktuell noch 48 Umzüge geplant. Heute ziehen Kinder mit ihren Laternen in Heißen, Menden-Holthausen und Winkhausen los. Wir haben euch eine Liste mit den angemeldeten Martinsumzüge zusammengestellt:

© Fotofreundin - Fotolia