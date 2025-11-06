Martinsumzüge sind unterwegs
Veröffentlicht: Donnerstag, 06.11.2025 07:15
In Mülheim sind jetzt täglich Martinsumzüge auf den Straßen unterwegs. Bis Mitte November sind aktuell noch 48 Umzüge geplant. Heute ziehen Kinder mit ihren Laternen in Heißen, Menden-Holthausen und Winkhausen los. Wir haben euch eine Liste mit den angemeldeten Martinsumzüge zusammengestellt:
Die Liste wird regelmäßig aktualisiert und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kurzfristige Änderungen sind möglich.
6. November
Laternenfest und Umzug Familienzentrum Lindenhof
Stadtteil: Saarn
Uhrzeit: 17.00 bis 20.00 Uhr
Martinszug KiTa St. Mariä Rosenkranz
Stadtteil: Styrum
Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr
Martinszug GGS Heinrichstraße
Stadtteil: Mitte-Ost
Uhrzeit: 17.30 bis 19.30 Uhr
Laternenumzug Ev. KiTa Sternenzelt
Stadtteil: Heißen
Uhrzeit: 17.00 bis 18.00 Uhr
Laternenumzug TE Villa Kunterbunt
Stadtteil: Menden-Holthausen
Uhrzeit: 17.00 bis 18.00 Uhr
7. November
Martinsfeier GGS am Dichterviertel
Stadtteil: Eppinghofen
Uhrzeit: 18.00 bis 20.00 Uhr
"SV Raadt meets St. Martin"
Stadtteil: Raadt
Uhrzeit: 17.30 bis 22.00 Uhr
Martinszug und -feier Sankt Engelbert
Stadtteil: Mülheim-Mitte
Uhrzeit: 17.00 bis 20.00 Uhr
Martinszug Ev. KiTa Sonnenblume
Stadtteil: Heißen
Uhrzeit: 17.30 bis 18.30 Uhr
Martinsfest Christ König
Stadtteil: Winkhausen
Uhrzeit: 17.30 bis 20.00 Uhr
Martinszug Senioren-Park Carpe Diem
Stadtteil: Speldorf
Uhrzeit: 15.00 bis 18.00 Uhr
Martinszug Wir in Mintard (WiM) e.V.
Stadtteil: Saarn-Mintard
Uhrzeit: 17.45 bis 21.00 Uhr
Laternenumzug Katharinenschule
Stadtteil: Speldorf
Uhrzeit: 17.00 bis 19.30 Uhr
Martinszug Kita St. Mariä Himmelfahrt
Stadtteil: Saarn
Uhrzeit: 16.00 bis 21.00 Uhr
Martinszug Ev. KiTa FZ Sonnenschein
Stadtteil: Mülheimer Stadtgebiet
Uhrzeit: 17.00 bis 18.30 Uhr
8. November
Martinsmarkt und Martinszug KiTa Auf den Hufen
Stadtteil: Saarn-Mintard
Uhrzeit: 16.00 bis 19.30 Uhr
Martinszug Kath. Kirchengemeinde St. Joseph
Stadtteil: Heißen
Uhrzeit: 18.00 bis 20.00 Uhr
Ökumenischer Martinszug auf der Heimaterde
Stadtteil: Heißen-Fulerum
Uhrzeit: 16.30 bis 19.00 Uhr
Martinsfest Ev. Lukaskirchengemeinde Bezirk Johannis
Stadtteil: Mülheim-Mitte
Uhrzeit: 16.00 bis 18.00 Uhr
Martinsmarkt und Martinszug Immanuelkirche Styrum
Stadtteil: Styrum
Uhrzeit: 16.00 bis 19.00 Uhr
9. November
Martinszug Saarner Bürgerverein
Stadtteil: Saarn-Mintard
Uhrzeit: 17.30 bis 19.30 Uhr
Ssinter Mätes 2025
Stadtteil: Innenstadt
Uhrzeit: 17.00 bis 20.00 Uhr
10. November
Martinszug und -feier Kath. Kirchengemeinde Sankt Barbara-Dümpten
Stadtteil: Dümpten
Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr
Laternenumzug KiTa Sausewind
Stadtteil: Dümpten
Uhrzeit: 17.00 bis 20.00 Uhr
Laternenumzug Ev. Familienzentrum Speldorf-West
Stadtteil: Speldorf
Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr
Laternenumzug KiTa Bärenhöhle
Stadtteil: Broich
Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr
Martinszug St. Mariae Geburt
Stadtteil: Altstadt
Uhrzeit: 17.30 bis 20.30 Uhr
Martinszug und -feier St. Mariä Himmelfahrt St. Theresia von Avila
Stadtteil: Selbeck
Uhrzeit: 17.00 bis 19.30 Uhr
11. November
Martinszug GGS Trooststraße
Stadtteil: Mülheim-Mitte
Uhrzeit: 17.30 bis 20.30 Uhr
Laternenumzug GGS Zunftmeisterstraße
Stadtteil: Mülheim-Mitte
Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr
Martinszug und Martinsfeier KiTa Mitte
Stadtteil: Mülheim-Mitte
Uhrzeit: 17.00 bis 18.00 Uhr
Laternenumzug Ev. Familienzentrum KiGa Unter dem Regenbogen
Stadtteil: Winkhausen
Uhrzeit: 17.30 bis 19.00 Uhr
Martinszug KiTa Sankt Michael II Hochfelder Straße
Stadtteil: Speldorf
Uhrzeit: 17.30 bis 18.30 Uhr
Martinszug KGS Martin-von-Tours-Schule
Stadtteil: Mülheim-Mitte
Uhrzeit: 17.30 bis 20.00 Uhr
Laternenumzug KiTa Hummelwiese
Stadtteil: Heißen
Uhrzeit: 17.30 bis 19.00 Uhr
12. November
Martinszug KiTa Villa Stöpsel
Stadtteil: Holthausen
Uhrzeit: 16.00 bis 19.00 Uhr
Martinszug Ev. KiGa Muhrenkamp
Stadtteil: Mülheim-Mitte
Uhrzeit: 17.00 bis 18.30 Uhr
Laternenumzug TE Großer Wirbelwind
Stadtteil: Mülheim-Mitte
Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr
Laternenumzug TE Löwenzahn
Stadtteil: Heißen
Uhrzeit: 16.00 bis 19.00 Uhr
Martinszug Lierbergschule
Stadtteil: Speldorf
Uhrzeit: 16.00 bis 19.00 Uhr
Martinszug KiTa KiKu Kinderland
Stadtteil: Broich
Uhrzeit: 18.00 bis 19.30 Uhr
Laternenfest KiTa Kindertraum
Stadtteil: Holthausen
Uhrzeit: 17.00 bis 19.00 Uhr
13. November
Laternenumzug KiTa Rappelkiste
Stadtteil: Menden-Holthausen
Uhrzeit: 17.00 bis 18.30 Uhr
14. November
Laternenumzug TE Spürnasen
Stadtteil: Dümpten
Uhrzeit: 17.30 bis 21.00 Uhr
Martinszug KiGa St. Michael I
Stadtteil: Speldorf
Uhrzeit: 17.00 bis 19.30 Uhr
Laternenumzug TE Wühlmäuse
Stadtteil: Winkhausen
Uhrzeit: 17.00 bis 19.30 Uhr
15. November
Martinszug KTP Farbenspiel
Stadtteil: Saarn-Mintard
Uhrzeit: 17.00 bis 20.00 Uhr
Martinsfest der Saliersiedlung
Stadtteil: Broich
Uhrzeit: 16.30 bis 22.00 Uhr