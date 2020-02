Männer sind streitsüchtiger als Frauen

Sie untersucht alle zwei Jahre, wo und worüber am meisten gestritten wird. In Mülheim sind das an erster Stelle Privatangelegenheiten, gefolgt von Streit im Straßenverkehr, im Bereich "Wohnen und Miete" und im Job. Außerdem hat die Versicherung rausgefunden, dass wir mit dem Alter immer streitlustiger werden. Besonders angriffslustig sind laut Streitatlas alle im Alter zwischen 36 und 45 Jahren. 2017 war gut jeder vierte Mülheimer in einen Rechtsstreit verwickelt.