Gut jeder vierte Mülheimer steckt in einem Rechtsstreit

Sie untersucht regelmäßig Streitigkeiten und veröffentlicht dann alle zwei Jahre einen Streitatlas. Aktuell steht drin, dass 2017 gut jeder vierte Mülheimer in einen Rechtsstreit verwickelt war. Ging es dabei nicht um Privatangelegenheiten, waren es meist Auseinandersetzungen im Straßenverkehr, zum Thema "Wohnen und Mieten" oder im Job. Streitigkeiten in Mülheim dauern in der Regel länger als ein Jahr und drehen sich im Schnitt um Kosten von 2.000 Euro.