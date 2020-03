Heftige Auseinandersetzung um Familienparkplatz

Der Autofahrer soll trotzdem weiter rangiert und den anderen einfach vor sich her geschoben haben. Als dieser an die Scheibe klopfte, rastete der Daimler-Fahrer aus, sprang aus dem Auto und attackierte den Mann. Als der verletzt am Boden lag, baute sich eine Zeugin schützend vor ihm auf und der Angreifer ließ von ihm ab. Die Polizei ermittelt.