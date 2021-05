Luft an Mülheimer Straßen ist besser geworden

An den Messstationen an der Kölner Straße und Aktienstraße sowie in Styrum sind die Stickstoffdioxid-Grenzwerte teils deutlich unterschritten worden. Das sagt die Stadt und beruft sich auf Auswertungen der Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz für das Jahr 2020. Demnach wurde an der Aktienstraße im Jahresmittel eine Stickoxid-Belastung von 33 Mikrogramm/m³ gemessen. Im Jahr davor waren es 37 Mikrogramm.

