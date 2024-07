Logistiker bezieht Halle in Saarn

Den genauen Standort will Logivest auch auf Nachfrage nicht verraten. Nur so viel: Das Objekt liege direkt an der B1 in ein paar Kilometern Entfernung zum Kreuz Breitscheid. BLG Logistics habe einen langfristigen Mietvertrag unterzeichnet und wolle noch in diesem Monat (Juli 2024) einziehen. Nach Recherchen von Radio Mülheim liegt die Logistikhalle im südlichen Teil von Saarn, am Ende der Solinger Straße. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben weltweit fast 100 Standorte und betreut Kunden aus Industrie und Handel. Die Stadt hat von der Ansiedlung auf Nachfrage keine Kenntnis.