Letzte Chance für Bewerbung um "Ehrenamtspreis NRW"

Gesucht werden Aktionen, die sich mit besonderem ehrenamtlichem Engagement hervorheben und sich aktiv um das Gemeinwohl kümmern. Bewerbungen sind in sechs Kategorien möglich. In jeder Kategorie gibt es drei Preise. Die Gewinner werden durch eine Jury und ein Online-Voting ermittelt. Die Preisverleihung ist am 26. März. Die Gewinner bekommen die Gelegenheit, ihr Projekt einem breiten Publikum vorzustellen und sich unter anderem mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft auszutauschen. Die jeweils Erstplatzierten ihrer Kategorie werden außerdem automatisch für den „Deutschen Engagementpreis 2021“ nominiert. Den „Ehrenamtspreis NRW“ gibt es seit 2017. Er wird vom Verband engagierter Zivilgesellschaft vergeben.

Hier gibt es noch mal alle Infos zum Ehrenamtspreis und das Anmeldeformular.