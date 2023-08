Sportvereine haben Chance auf Extrageld

Jeder kann mitmachen und für Vereine und ihre Projekte abstimmen. Hierfür gebt ihr auf www.spardaleuchtfeuer.de am besten den Suchbegriff "Mülheim" ein. Je mehr Stimmen ein Verein bekommt, desto weiter rutscht er im Ranking nach oben. Für die meisten Stimmen gibt es Preisgelder von 500 bis 6000 Euro. Noch bis zum 12.September können sich Vereine für die Aktion der Sparda-Bank anmelden. Die Abstimmung läuft bis zum 26.September. Das Sparda-Leuchtfeuer läuft in NRW und Niedersachsen. Insgesamt werden 250.000 Euro an Vereine ausgeschüttet.