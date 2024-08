Anmeldestart bei "Mülheim räumt auf"

In welchem Bereich eine Gruppe aufräumt, suchen sich die Freiwilligen selbst aus. Die MEG stellt den Helfern Handschuhe, Greifzangen, Müllsäcke etc. zur Verfügung. Die „Aktion Mülheim räumt auf” ist ein großes Gemeinschaftsprojekt, bei dem jede helfende Hand zählt, sagt die MEG. Im Jahr 2023 haben an zwei Aktionstagen rund 5.000 Kinder und Erwachsende mit angepackt, seit der ersten Aufräumaktion vor 20 Jahren haben bisher insgesamt rund 48.000 Mülheimer mitgemacht.

Zum Anmeldeformular für "Mülheim räumt auf" geht es hier:

https://www.mheg.de/anmeldung-muelheim-raeumt-auf/