Leni war 2021 der beliebteste Vorname

51% der 2021 in Mülheim geborenen Kinder sind laut der Auswertung männlich, 49% sind weiblich. Die beliebtesten 1. Vornamen waren für Mädchen: Leni (7x), Mila (6x) und Tilda (5x). Für Jungen Maximilian, Milan, Ibrahim (jeweils 5x), Adam, Anton, Elias, Jakob, Jonas, Levi, Noah, Paul (jeweils 4x). Auf Platz 3 landeten mit jeweils dreimaliger Vergabe insgesamt 17 Vornamen, darunter Emilio, Jonah, Ali, Liam und Theo. 247 Kinder erhielten einen zweiten Vornamen, 18 Kinder erhielten drei Vornamen, mehr als drei Vornamen wurden in 2021 keinem in Mülheim geborenen Kind erteilt. Spitzenreiter der zweiten Vornamen waren bei den Mädchen Marie (8x) und Sophie (7x). Bei den Jungen war Maximilian mit dreimaliger Vergabe der am häufigsten vergebene Zweitname.