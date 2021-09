Revier stemmt sich gegen Landestrend

Der Trend zu mehr Kindern im Ruhrgebiet hält damit schon seit Jahren an. Vor zehn Jahren gab es noch 20 Prozent Geburten weniger. Was gleich geblieben ist: Knapp ein Drittel der Eltern waren bei der Geburt nicht verheiratet. Landesweit sieht der Trend anders aus. In ganz NRW gab es im Juni weniger Geburten als vor einem Jahr. Auch bei uns in Oberhausen waren es etwas weniger als 2020.

MH: Auch bei uns in Mülheim gab es wieder mehr Neugeborene.