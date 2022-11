Leitungen gegen Frost schützen

Gefährdet sind vor allem Leitungen im Garten oder an der Terrasse, aber auch in Garagen und in Kellern, sagt RWW. Schützen lassen sich freiliegende Leitungen zum Beispiel mit Holzwolle oder Styropor. Ungenutzte Leitungen im Garten oder der Garage überstehen den Winter, wenn man sie rechtzeitig vor dem ersten Frost entleert.