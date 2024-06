Leitfaden für kinderfreundliche Stadien erschienen

Sie haben einen Leitfaden erarbeitet, der jetzt deutschlandweit an Vereine ausgegeben wird. Er soll dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche sich im Stadion sicher fühlen, den Sport genießen können und gut mit der Einrichtung klar kommen. Vorgeschlagen werden z.B. Kindershuttle-Busse zum Stadion, in denen Alkohol Tabu ist, Familienparkplätze, jugendgerechte Methoden, Tickets zu bezahlen oder auch Fast Lanes für Familien und Kinder beim Ein- und Auslass. Im Ruhrgebiet hat der VfL Bochum an dem Projekt mitgearbeitet. Finanziert wurde das Ganze von der Deutschen Fußball Liga.