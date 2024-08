Mülheimer Schüler unterstützen Trinkwasserprojekte

Beim Mülheimer Aktionslauf "Wandern für Wasser" sind in diesem Jahr 12.227 Euro für die Kindernothilfe zusammengekommen. Das hat de Mülheimer Wasserversorger RWW mitgeteilt. Mit der Spendensumme könne die Kindernothilfe weitere Trinkwasserprojekte in Sambia umsetzen. Um das Geld zu sammeln, sind in Mülheim rund 350 Schüler den drei Kilometer langen Weg vom Haus Ruhrnatur zum Aquarius mit befüllten Wasserflaschen im Gepäck gelaufen. Die Aktion steht für weltweit viele Kinder in armen Ländern, die täglich lange Wege zum nächsten Trinkwasserbrunnen zurücklegen müssen.

© FUNKE Foto Services - Michael Dahlke