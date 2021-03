Lehrer und Erzieher werden geimpft

Die Stadt hat die Leitungen der Einrichtungen angeschrieben. Die haben dann ihr Personal informiert, Listen erstellt, wer alles geimpft werden möchte und die zurück an die Stadt geschickt. Weil die Bestellungen des Impfstoffs immer drei Werktage dauern, sind die Termine immer für mittwochs bis samstags angesetzt. Bis nächste Woche Samstag hat die Stadt an diese Gruppe 2.300 Impftermine im Impfzentrum in Speldorf vergeben. Impfberechtigt sind jetzt unter anderem auch Polizisten, Ärzte und Zahnärzte mit ihren Mitarbeitern, Hebammen und Sozialarbeiter.