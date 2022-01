Krisenstab und Ärzte sehen Mülheim für 5. Welle gerüstet

Bei uns in der Stadt seien gegenüber dem Bundesschnitt weit über durchschnittliche viele Menschen geboostert, auch wenn ein Teil nicht aus Mülheim kommt. Die Zahl der Impfungen bezieht sich auf die der Ärzte und der städtischen Impfstellen. Hier können sich auch Menschen aus Nachbarstädten ihre Spritze abholen. Ihr Anteil liegt bei gut einem Drittel, heißt es. Insgesamt konnten in Mülheim innerhalb eines Jahres laut Bilanz 340.000 Impfdosen verabreicht werden. "Mit viel Zuversicht gehen wir nun in die kommenden schweren Wochen der 5. Welle“, sagt Uwe Brock, Vorsitzender der Kreisstelle Mülheim der Ärztekammer Nordrhein. Der Krisenstab sieht sich gut gerüstet. Leider sei der Anteil der nicht geimpften Personen aber immer noch zu hoch.