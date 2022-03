Impfstelle zieht um, Testzentrum schließt

Ab dem kommenden Mittwoch macht sie an der Holzstraße 111 wieder auf. Die Impfungen finden im Holzhaus auf dem Gelände der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft statt. Die Öffnungszeiten bleiben wie gehabt: mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr. Es werden Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertimpfungen vorgenommen. Außerdem wird das DRK-Testzentrum am Kirmesplatz aufgegeben. Hintergrund ist die Erweiterung des Flüchtlingsdorfs in Saarn.





Die Liste aller Impfstellen und weitere Infos gibt es hier.





Die Liste aller Teststellen und Testzentren gibt es hier.