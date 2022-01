Spenden für Trauerbegleitung

Der Verein kümmert sich um Hinterbliebene, die ein Kind verloren haben. Unter anderem werden Gesprächsgruppen angeboten. Das DRK Mülheim hat jetzt einen Scheck über 1.000 Euro übergeben. Gerade im Bereich der Trauerbegleitung ist es wichtig, dass Betroffene Unterstützung erhalten, heißt es. Das Geld soll in Ausstattung, Arbeitsmaterialien und auch in Trauerseminare gesteckt werden. Zuvor hatte das DRK bereits eine Spende an das Mülheimer Hospiz übergeben.