Blutspende auf dem Kirchenhügel

In der Stadtmitte ruft das Deutsche Rote Kreuz heute wieder zum Blutspenden auf. Die vielen Feiertage in diesen Wochen sorgen für leere Blutreserven, so das DRK. Damit eine Notlage gar nicht erst entstehe, kann jeder über 18 Jahre, der sich gesund fühlt, heute zur Altholfstraße 9 kommen. Von 15 bis 19 Uhr läuft dort die Spendenaktion.

© Blutspendedienst West