Labormobil macht Halt in Mülheim

Wer in seinem Garten Wasser aus einem Brunnen nutzt, kann es heute auf dem Kurt-Schumacher-Platz in Mülheim untersuchen lassen. Dort macht ein Labormobil Station. Experten des Vereins VSR-Gewässerschutz bieten für eine Gebühr von 12 Euro eine Analyse an.