Demo gegen Ukraine-Krieg

Die Mülheimer Gruppe von Fridays for Future will heute Nachmittag gegen den Krieg in der Ukraine demonstrieren. Ab 17 Uhr soll eine Mahnwache auf dem Kurt-Schumacher-Platz stattfinden. Die Mülheimer Klimaschützer folgen damit dem Aufruf des ukrainischen Ablegers von Fridays for Future. Weltweit wollen sich Aktivisten beteiligen, vor allem in vielen Großstädten sind Aktionen geplant.

© dpa