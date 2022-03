Klima-Demo am Freitag

Beim angekündigten weltweiten Klimastreik am Freitag (25.3.) wird es auch in Mülheim Aktionen geben. Die Mülheimer Gruppe von "Fridays for Future" plant um 16 Uhr eine Demo auf dem Kurt-Schumacher-Platz. Die Teilnehmer wollen von dort Richtung Ringlokschuppen ziehen.

© Animaflora PicsStock - stock.adobe.com