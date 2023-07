Brunnenwasseranalyse vor dem Forum

Die gemeinnützige Organisation setzt sich für eine Verbesserung der Wasserqualität ein. Das Grundwasser in Mülheim sei häufig belastet, u.a. durch Nitrate, Pestizide und weitere Stoffe. Ziel sei, dass Gartenbesitzer das oberflächennahe Grundwasser abschöpfen. Dieses werde durch Regenwasser immer wieder aufgefüllt und sei nicht so stark belastet. Die Analyse kostet 12 Euro. Das Ergebnis soll zum Ende der Aktion abgeholt werden können. Durch eine weitere Kostenbeteiligung erfahren die Brunnenbesitzer in einem ausführlichen Gutachten, ob das Wasser zum Trinken, zum Gemüse gießen, zum Teich- oder Planschbeckenbefüllen geeignet ist, heißt es. Das Brunnenwasser sollte am besten in Mineralwasserflaschen abgefüllt vorbeigebracht werden. Besonders geeignet seien bis zum Rand gefüllte 0,5 l Flaschen aus Kunststoff.