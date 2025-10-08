KuLi-Treff: Erfolgreiche Spendenaktion

Statt es zu behalten, gab es die Möglichkeit, das Besteck in gekennzeichnete Behälter zu werfen und zu spenden. Nach dem KuLi-Treff wurde es laut Veranstalter MST professionell gereinigt und neu verpackt. Von dem Gewinn sind 575 Euro an das Inklusionsteam des TuS Union 09 Mülheim gegangen sowie 1.500 Euro an die Mülheimer Tafel. Unterdessen ist der nächste Kulinarische Treff schon fest terminiert. Er läuft vom 23. bis zum 26. Juli 2026 in den Ruhranlagen an der Schleuseninsel.