Kulinarischer Treff startet in den Ruhranlagen

Es gibt Essen aus aller Welt - von Tapas und Meeresfrüchten über Pasta, Burger und Veggie-Küche bis hin zu süßen Desserts wie Mousse au Chocolat, Cheesecake und Crêpes.

Auch drumherum ist viel geplant - Live-Musik, DJ-Sets und eure Kinder können sich auf dem Spielplatz „Auf dem Dudel“ austoben.

Nachhaltigkeit spielt auch in diesem Jahr wieder eine Rolle: Ihr könnt für einen Euro wiederverwendbares Besteck kaufen, das ihr entweder mitnehmen- oder am Ende spenden könnt. Die Einnahmen gehen an einen guten Zweck, das Besteck wird gereinigt und neu verpackt.

Der Kulinarische Treff läuft Donnerstag und Freitag von 16 bis 23 Uhr. Samstag und Sonntag von 12 bis 23 Uhr.

Die vollständige Speisekarte findet ihr hier.