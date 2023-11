Küche in Flammen

Bei einem Feuer in Saarn haben sich die Bewohner einer Doppelhaushälfte unverletzt ins Freie retten können. Das hat die Feuerwehr Mülheim mitgeteilt. Die Einsatzkräfte waren am Donnerstagvormittag zu einem Küchenbrand an den Oemberg gerufen worden.

© Feuerwehr Mülheim