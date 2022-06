Die britischen Bomber kamen damals in drei Wellen. Ziel waren eigentlich die Industrieanlagen an der Ruhr und am Flughafen. Die Brandbomben zerstörten aber auch weite Teile der Innenstadt. Kirchen, Krankenhäuser, Stadthalle und Rathaus erlitten ebenfalls schwere Bombentreffer. Mehr als 570 Mülheimer ließen ihr Leben. In der Bombennacht starben allerdings auch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, die in Mülheim für die sogenannten kriegswichtigen Industrien arbeiteten. Auch 198 britische Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Sie saßen in den 35 Bombern, die in dieser Nacht abgeschossen wurden.