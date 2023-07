Gedenken an den Widerstand gegen die Nazis

In Gedenken an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus wehen heute (20.07.) vier Flaggen am Mülheimer Rathausturm. Am Turm werden die Europa, Deutschland, NRW und Mülheim-Flaggen gehisst. Im Luisental gibt es eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung.

© Stadt Mülheim