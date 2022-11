Neue Straßennamen gefordert

Beispielhaft nennen die Nachwuchs-Politiker die Lüderitzstraße. Der Name gehe auf den ersten deutschen Landbesitzer in Namibia zurück. Ein anderes Beispiel: Die Moltkestraße in Styrum, die nach dem Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke benannt sei, einem starken Befürworter der deutschen Kolonialexpansion, heißt es. Die Grüne Jugend ärgert sich außerdem, dass die meisten Straßen nach Männern benannt seien. Sie fordern, dass Straßen auch nach historischen Frauenfiguren oder Menschen mit Zuwanderungsgeschichte benannt werden.